NÃO APOIAREMOS A REELEIÇÃO DE IOKANAAN SANTANA, DIZ ORLANDO DO TÊNIS

12/08/19 - 05:11:42

Sobe o número de aliados que afirmam deixar o Prefeito Iokanaan Santana: “A política não dorme”.

O presidente do PSB, Orlando de Melo, informou que o partido não caminhará junto com Iokanaan Santana em caso de reeleição. A decisão foi tomada com apoio do ex-senador Antônio Carlos Valadares e do ex-deputado federal, Valadares Filho em recente conversa na cidade de Propriá. “Eu sou pré-candidato e estamos dialogando para a composição da chapa de vice prefeito”, disse Orlando.

Com a decisão de Orlando, sobe para três o número de aliados do prefeito que criticam sua falta de liderança abertamente e declaram ter projetos próprios para Prefeito marcando um futuro incerto na possível reeleição de Iokanaan Santana.

Ao site Propriá News Orlando respondeu:

Propriá News: O PSB acompanhará Iokanaan em 2020?

Resposta de Orlando do Tênis:

Iokanaan não será candidato à reeleição em 2020. Sua falta de comando é visível e ele está fazendo com que o grupo se fragilize. Essa opinião não é só minha, mas de vários outros do grupo que também afirmam e ele é sabedor.

PNews: O que você coloca como importante para sua decisão?

Resposta de Orlando do Tênis:

Iokanaan é uma pessoa boa, mas não comanda, não houve ninguém e portanto não lidera. Ele valoriza demais algumas pessoas que estão prejudicando sua administração e não toma atitudes e por isso a cidade e o povo sofre. Dentro grupo fazem o que querem. É cada um para um lado. Um projeto para ser bom precisa nascer e continuar unido, não é o caso aqui e pensar em uma reeleição dessa foram é um naufrágil. Ele já sabe que esta sozinho.

PNews: E como fica o projeto do PSB em Propriá para 2020 sem Iokanaan?

Resposta de Orlando do Tênis:

Em 2016 nós apostamos no nome de Iokanaan enquanto muitos não acreditavam. O PSB de Sergipe acreditou e abraçou com apoio de Valadares Senador e Valadares filho deputado federal. Tínhamos um projeto para Propriá que foi fracassado. Continuamos com esperança ainda em ver Propriá se desenvolver e nosso povo ter dias melhores, mas com Iokanaan não é mais possível. Nosso PIB vem caindo e somos uma população de 30 mil habitantes. Não podemos continuar assim. Vamos continuar lutando por Propriá. Temos projeto.

PNews: É racha?

Resposta de Orlando do Tênis:

Não se trata de racha. Estou sendo sincero com ele, coisa que poucos têm a coragem de dizer. É meu amigo, mas a coisa não é boa. Todos sabem que minha filha tem um cargo de secretária na Prefeitura, porém, o cargo é do Prefeito, não é do PSB e nem de Orlando. Estamos aberto ao diálogo, mas, nada impedirá que o PSB caminhe com tranquilidade em Propriá sem dever nada a ninguém. Acordos começam e acordos terminam.

Segundo Orlando, o ex-senador Valadares é um líder de Sergipe que merece respeito por sua história e experiência. “Nossas decisões, enquanto filiados no PSB, precisam ser levadas ao conhecimento dele e isso eu faço. Propriá é uma cidade que tem tudo para voltar a ter crescimento, desenvolvimento e qualidade de vida. Se não foi possível fazer algo agora, nesse espaço de tempo de 2016 até agora, 2020, o partido não pretende arrefecer e nesse sentido temos projetos”, encerrou Orlando de Melo, Presidente do PSB em Propriá.

Por Adeval Marques

Foto: Orlando do Tênis