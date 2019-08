NÚCLEO CONCILIAÇÃO VAI CUIDAR DE QUESTÕES AMBIENTAIS

Objetivo é estimular soluções conciliatórias para infrações na área

A portaria prevê ainda a possibilidade de a multa ser convertida em prestação de serviço; por adesão a projeto previamente selecionado por órgãos ou entidades da administração pública federal. Prevê também a possibilidade de descontos de até 60% dos valores da multa.

Os integrantes do núcleo serão designados por portaria conjunta do Ministério do Meio Ambiente e do “dirigente máximo do órgão ou da entidade da administração pública federal ambiental”.