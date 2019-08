Orientação até para fazer cocô

12/08/19 - 00:01:10

Diógenes Brayner – [email protected]

Anda-se para uma reforma ampla na mentalidade política da sociedade. Nunca se discutiu tanta bobagem quanto nestes últimos seis meses. É uma trilha imensa de ironias com coisas sérias e até de idiotices que provocam a falta de respeito a quem conduz o caminho mais tortuoso de um País às traças. A última chegou a ser bizarra. Falando sobre a questão do aquecimento global, que não pode ser levado na brincadeira, o presidente Bolsonaro tascou uma estúpida insanidade: “basta que se faça cocô dia sim, dia não”.

Uma maluquice que não tem tamanho, principalmente quando é pronunciada por um presidente, que perde a fleuma. O País não entende a linguagem fora dos padrões presidenciais de quem está no Poder maior e o Bolsonaro faz isso com a naturalidade de quem está em campanha e leva tudo na mais absoluta indiferença. Circula mal entre a mídia e até mesmo a quem sempre fez duras críticas ao mau comportamento do ex-presidente Lula (PT), nos atos que o levaram à prisão. Hoje se tem certeza que Lula é inocente e que sua pena foi um ato de interesse político e pouco sério dos que trabalharam na Operação Lava Jato.

O País não está sendo levado a sério. O presidente Bolsonaro não ajuda para que se leve respeito as ações policiais e as decisões jurídicas, embora todos estejam vendo com perplexidade a influência política nas e das instâncias superiores, principalmente no Supremo Tribunal Federal (STF), que agora deixa absolutamente clara as suas posições favoráveis a alguns bandidos e declaradamente contra a outros que já foram tidos como heróis. Além disso, tem ilustres julgadores que tentam desqualificar um processo para que perca a validade e salve bandidos amigos.

Isso, infelizmente é da política e começa a ser visto de forma estranha por uma sociedade perplexa com a troca de valores e a confusão das interpretações da lei. De repente, um sitio especializado em publicar conteúdos extraídos de celulares, via hackers, praticamente muda fatos e focos, e põe em dúvida investigações, ao avaliar ações de apenas um lado, rapidamente aceito por setores importantes da mídia e capaz de deixar em dúvida ministros do Judiciário. E pior: hackear passa a não ser crime.

Tudo isso vem acontecendo em um Brasil que perdeu o respeito pelas suas instituições e está pondo legitimidade à frase jamais pronunciada de que “não somos um País sério”. Vive-se um clima de crise absoluta, desemprego, fome, miséria total, mas com a sensação de que tudo é uma bagunça que não tem forma de se por a sério. Muito triste, porque o povo perde a esperança e cada vez menos acredita nos políticos, mesmo os bem intencionados.

Reunião com a Engie

Belivaldo Chagas terá reunião amanhã na sede brasileira da empresa francesa Engie, no Rio de Janeiro, que comprou a Transportadora Associada de Gás (TAG) da Petrobras. Empresa que administra os gasodutos.

*** A Engie é a maior empresa de energia privada do mundo.

*** A Engie está prospectando novos investimentos no Brasil, e Sergipe precisa de empresa desse porte para construir os gasodutos que irão transportar o gás que será produzido em breve em águas profundas no Estado.

*** A Engie administra mais de 40 mil quilômetros de gasodutos na Europa. Será fundamental pra o negócio do gás e excelente para Sergipe.

MDB sem nome

MDB cancelou convenção marcada para o mês de setembro, para escolha do novo presidente do Diretório Nacional do Partido. Agora está sem data marcada.

*** Razão: não tinha um nome para disputar o cargo.

Frente de esquerda

Há uma crise de identificação dentro do MDB que, apesar de dividido em moderados e autênticos – desde sua fundação – hoje está bem à direita e distante do combate por um País mais voltado ao povo.

*** Isso desagrada a muitos filiados que estiveram na luta contra a ditadura e que fizeram do MDB uma frente de esquerda.

Jackson em dúvida

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) demonstra incômodo com o atual pensamento do seu partido, junto com alguns outros fundadores. Viajou a Portugal para descansar e esfriar a cabeça.

*** Entre seus aliados nenhum deles ficará surpreso se JB deixar o MDB que apóia Bolsonaro e procurar filiar-se a outro partido próximo a Lula.

Memórias da resistência

O MDB terá toda sua história em Sergipe exposta em livro do professor Jorge Carvalho do Nascimento, sob o título de “História da Resistência”.

*** Jorge conta todo o caminho seguido pelo MDB desde sua fundação em Sergipe e toda sua luta através de uma frente de resistência à ditadura militar.

*** O lançamento será dia 29, às 17 horas, no Museu da Gente Sergipana.

Sigla está dividida

O PRB se reuniu na sexta-feira e concluiu que o ex-deputado Jony Marcos é um ‘grande nome’ para compor uma chapa, porque o partido tem militância e tempo de televisão, então o partido não fará acordo para apoiar quem quer que seja.

**** O PRB terá uma conversa com Edvaldo Nogueira, mas a sigla está dividida: tem um grupo querendo fechar o acordo e tem outro dizendo que é preciso analisar melhor a composição.

Jony à disposição

O PRB pensa no nome do ex-deputado Jony Marcos para fazer uma composição. Ele vai transferir o título de Nossa Senhora do Socorro para Aracaju e se colocar à disposição.

*** Jony não será candidato a prefeito, mas ficará com o nome livre para integrar um bloco na disputa pela Prefeitura de Aracaju.

Não está muito fácil

O ex-deputado Jony Marcos (PRB) disse que teve uma conversa informal com o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB), mas “não está lançado nada não”. A gente vai ter outra reunião, que deve ser depois do dia 19 e a “conversa não está avançada”.

*** – Mas, nós estamos ouvindo Edvaldo, porque quando estivemos com o governador Belivaldo Chagas ele nos sugeriu que tentássemos afinar a conversa com o prefeito, porque Edvaldo é o candidato dele, disse Jony.

Não está muito fácil

Segundo Jony, atendendo ao governador “nós fomos conversar com Edvaldo, mas “não afinamos nada não. E nem sei se vamos afinar. A conversa não está muito fácil não. Mas vamos ver”.

*** Jony confirma que o PRN pensa assim: “que eu possa compor uma chapa”.

Toffoli e soluções

Senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que lendo notícias sobre a atuação política do presidente do STF, precisou registrar: “Dias Toffoli não faz parte das soluções que o Brasil precisa”.

*** E conclui: “faz parte dos problemas que afligem o país há décadas”.

Banheiros inseguros

Ninguém falou no hipermercado em que a criança de 12 anos foi estuprada pelo advogado, por achar que o estabelecimento não tem culpa. Mas é preciso analisar.

*** O hipermercado fica na região oeste de Aracaju, é imenso e tem um defeito que favorece aos estupradores: “os sanitários masculinos e femininos ficam do lado de fora, mas dentro do estacionamento”.

*** Segundo uma cliente, não oferece nenhuma segurança o uso dos sanitários.

Gilmar fala em candidatura

O deputado Gilmar Carvalho voltou a afirmar que está cada vez mais entusiasmado com os entendimentos que mantém para ser candidato a prefeito de Aracaju.

*** – Tenho o compromisso apalavrado de grandes partidos”.

*** Gilmar manifestou gratidão aos eleitores que em duas pesquisas o colocam na dianteira para a Prefeitura de Aracaju. E concluiu: “prefiro o silêncio dos bastidores ao barulho das ruas”.

Sergipe foi ausente

O Diretório regional de Sergipe não participou do encontro do PT no Nordeste que discutiu a eleição para diretorias estaduais na região.

*** Márcio Macedo não pode ir porque teve um rompimento no tornozelo e está com um “bota” e andando com bengala. Está bem.

Mantém silêncio

Apesar de manter o silêncio, o Partido dos Trabalhadores continua trabalhando para construir uma candidatura própria à Prefeitura de Aracaju. O objetivo é esse e está bem definido.

*** Tendências que estavam em dúvida sobre um candidato do PT a prefeito de Aracaju, hoje defendem com convicção da necessidade.

Situação em Propriá

PSB dos Valadares não quer estar na reeleição do prefeito de Própria, Iokanaan Santana. Orlando do Tênis, com apoio dos Valadares, diz que andará com Iokanaan, porque ele não tem condições de disputar a reeleição.

*** Razão: falta de comando ou liderança por parte do prefeito e desatenção com aliados que o elegeram, além de que pode andar com o PP de Laércio Oliveira.

Um bom bate papo

Venda dos pais – As vendas nos shoppings neste domingo, dias dos pais, não superou as expectativas dos lojistas. As lojas não venderam o que esperavam.

Nos restaurantes – Houve uma boa movimentação nos restaurantes, mas não da dimensão do que se esperava. O movimento foi bom.

Vem novidade – Clóvis Silveira (PSC) avisa: para quem quer viver de perto os bastidores da política. Em breve, teremos novidades?

Maltratam mais pobres – O senador Rogério Carvalho (PT) disse ontem que ações do novo governo maltratam os mais pobres.

É candidato – O ex-senador Almeida Lima (PV) insiste que será candidato à Prefeitura de Aracaju, embora venha mantendo isso em discrição.

Sem aumento real – Salário mínimo de 2020 foi definido em R$ 1.040,00. Para entrar em vigor, medida precisa ser validada por deputados e senadores em sessão conjunta.

Mantém silêncio – Edvaldo Nogueira é candidato à reeleição, isso ele não precisa anunciar, mas não pensa em falar sobre composição política tão cedo.

Nosso erro – O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia (DEM) disse ontem que “Bolsonaro é produto do nosso erro”.

Sobre reforma – O deputado federal Laércio Oliveira (PP) diz que agora é trabalhar pela aprovação de uma reforma tributária.

Sinais de mudanças – De um emedebista pessimista: o partido dá sinais de divergências internas e pode haver mudanças para outras siglas.

Bajular políticos – Cláudio Dantas sugere: Parem de bajular políticos e apenas cobrem seu voto. As vagas de bajuladores já foram preenchidas.