PC procura suspeitos de golpes com cartões de crédito

A Polícia Civil solicita que informações sobre os suspeitos de praticarem golpes envolvendo cartões de crédito sejam repassadas à 1ª Delegacia Metropolitana (1ª DM). Eles telefonam informando sobre uma suposta clonagem, solicitam que a vítima recorte o cartão e o coloque em um envelope, para que seja recolhido. Os suspeitos têm agido na região do bairro 13 de julho.

Segundo o delegado Everton Santos, os suspeitos conseguem o telefone das vítimas por meio de uma lista eletrônica, a Telelista. Eles informam que seriam funcionários de banco e dizem que o cartão foi clonado. Em seguida, pedem que recorte o cartão e o coloque em um envelope, e deixe na portaria para que um funcionário fosse até o local recolher.

Em posse do cartão recortado, eles têm acesso ao chip e fazem diversas transações comerciais com os dados das pessoas, desde compras à retiradas de dinheiro. As investigações apontam que os dois suspeitos possuem sotaque da Região Sul do país. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181) para que os suspeitos sejam identificados, localizados e presos.

Informações e foto SSP