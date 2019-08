PESQUISA IBOPE: BOMBEIRO É O PROFISSIONAL MAIS CONFIÁVEL PELO 11° ANO CONSECUTIVO

Pesquisa entrevistou mais de duas mil pessoas, em 144 municípios do Brasil

Pela décima primeira vez consecutiva, o bombeiro foi apontado como o profissional mais confiável no país. Essa constatação foi resultado de uma pesquisa feita pelo Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública), que entrevistou 2.002 pessoas, em 144 municípios do país, considerando que 96% escolheram os soldados de fogo para o 1º lugar no ranking.

Mas, não foi apenas no Brasil que o bombeiro se destacou com a máxima credibilidade entre as profissões. Um estudo organizado pela agência GFK (Growth from Knowledge ou, em português, Crescimento pelo Conhecimento), sediada na Alemanha, verificou no Brasil, Estados Unidos e Europa que 92% dos entrevistados elegeram o profissional do fogo como o de maior confiabilidade dentre todas as profissões.

Fonte: Ascom/CBM