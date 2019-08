Policiais do 5º CIPM prendem em flagrante homem por porte ilegal de arma de fogoF

12/08/19 - 08:18:35

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, através da equipe de policiais militares da 5 CIPM, sob o comando do Major Márcio, prendeu na noite deste domingo (11) Thiago José da Silva, 30 anos, e apreendeu um revolver calibre 38, no município de Santana do São Francisco.

A guarnição da Polícia militar realizava rondas e abordagens no município quando foi informado por moradores que dois indivíduos em uma moto estava em atitude suspeita circulando pelas ruas da cidade. De posse das caracteristicas os policiais conseguiram localizá-los e na abordagem encontraram o revólver. O condutor da moto e irmão de Thiago, Ernando José da Silva afirmou que estavam ali para matar o autor do crime que vitimou seu outro irmão no início deste ano no Povoado Novo Horizonte, em Neópolis. Foi dada voz de prisão e ambos conduzidos para a Delegacia de Propriá onde foi realizado o flagrante. A motocicleta foi tambem apreendida. Participaram da ocorrência o Sargento Edinilson, Cabos Romério e Vicente e o Soldado Abreu, todos da 5 CIPM.

Fonte e foto assessoria