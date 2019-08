Prefeitura de Aracaju alerta para prazo de atualização cadastral do BPC

12/08/19 - 07:40:16

A Prefeitura de Aracaju está convocando usuários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) a atualizar os dados cadastrais ou fazer a inscrição para ter direito, por meio do Cadastro Único. Quem não realizar a atualização no prazo determinado poderá ter o benefício bloqueado.

O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de um salário mínimo para Pessoa com Deficiência (PcD) e idosos acima dos 65 anos que não possuem renda ou qualquer outro tipo de benefício.

Para fazer a atualização das informações cadastrais ou ter direito ao benefício, basta se dirigir ao Cras mais próximo da sua residência, com a carteira de identidade, comprovante de residência, CPF do beneficiário e CPF de todos os integrantes da família.

Atualização e Cadastro

De acordo com o novo calendário, publicado pelo Ministério da Cidadania do Governo Federal, a suspensão será dada de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Para quem já fez aniversário nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o prazo de inscrição/atualização já foi expirada.

De acordo com o novo calendário, publicado pelo Ministério da Cidadania do Governo Federal, a suspensão será dada de acordo com o mês de aniversário do beneficiário. Para quem já fez aniversário nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o prazo de inscrição/atualização já foi expirada.

Prazos de inscrição

Para os aniversariantes do mês de março, o prazo é até o dia 30 de agosto de 2019;

Para os aniversariantes do mês de abril, o prazo é até o dia 30 de setembro de 2019;

Para os aniversariantes do mês de maio, o prazo é até o dia 30 de outubro de 2019;

Para os aniversariantes do mês de junho, o prazo é até o dia 30 de novembro de 2019;

Para os aniversariantes do mês de julho, o prazo é até o dia 30 de dezembro de 2019;

Para os aniversariantes do mês de agosto, o prazo é até o dia 1º de janeiro de 2020;

Para os aniversariantes do mês de setembro, o prazo é até o dia 1º de março de 2020;

Para os aniversariantes do mês de outubro, o prazo é até o dia 30 de março de 2020;

Para os aniversariantes do mês de novembro, o prazo é até o dia 30 de abril de 2020;

Para os aniversariantes do mês de dezembro, o prazo é até o dia 30 de maio de 2020.

