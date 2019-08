Prefeitura de Lagarto retira 32 famílias do lixão com o lançamento da coleta seletiva

12/08/19 - 14:39:10

Sonhos realizados. Famílias que antes viviam no lixão hoje têm mais dignidade com o Galpão de Triagem da Coleta Seletiva de Lagarto, inaugurado no último dia 9 de agosto, pela Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Meio Ambiente. Foram 32 famílias retiradas de um ambiente vulnerável para trabalhar com mais dignidade e gerar mais renda. Uma verdadeira transformação social.

A iniciativa da “Lagarto Sustentável” coloca o município como amigo do meio ambiente. Mais uma ação de desenvolvimento socioeconômico da atual administração, mas que precisa da colaboração de toda a sociedade: separando os materiais que podem ser reciclados e aguardando os catadores da coleta seletiva.

A entrega oficial do galpão foi realizada pela Prefeita Hilda Ribeiro, acompanhada do Deputado Federal Gustinho Ribeiro e do Secretário de Meio Ambiente, Aloísio Andrade. Estiveram presentes representantes: Adema, Deso, Rotary Club, Banco do Nordeste e da CONSCENSUL – Consórcio Público de Resíduos Sólidos e Saneamento Básico do Sul e Centro Sul Sergipano, além dos demais secretários e vereadores.

