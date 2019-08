Secretaria de Saúde e parceiros realizam acolhimento dos novos profissionais do Mais Médicos

12/08/19 - 05:47:21

A recepção contou com a participação dos demais membros da comissão coordenadora do programa no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou no auditório do Centro Administrativo da Saúde Senador Gilvan Rocha, o acolhimento dos 42 novos profissionais do Programa Mais Médicos, inseridos na Atenção Básica em junho passado. A recepção contou com a participação dos demais membros da comissão coordenadora do programa no estado, que são a Universidade Federal de Sergipe (UFS), o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems) e o Ministério da Saúde.

Para o acolhimento foram convidados também os gestores municipais, segundo informou a Referência Técnica da SES do Mais Médicos, Elisa Leite, acrescentando que o programa tem como missão o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a qualificação da assistência na Atenção Básica. Lembrou que em maio, o Ministério da Saúde abriu novo edital para reposição de vagas do Programa Mais Médicos, oferecendo 47 à Sergipe.

A coordenadora da Atenção Básica da Secretaria de Estado da Saúde, Ana Paula Vieira, que no acolhimento apresentou as boas-vindas do secretário Valberto de Oliveira, destacou a oportunidade ímpar em que os novos profissionais estão sendo inseridos na rede. “Vocês estão iniciado em momento excepcional, quando começa a ser implantado no estado o PlanificaSus, projeto que visa organizar e unificar os processos de trabalho entre a Atenção Básica com a Atenção Ambulatorial Especializada”, destacou a coordenadora, que fez palestra sobre a assistência nas unidades básicas de saúde.

Segundo Elisa Leite, o acolhimento tem o papel de recepcionar os novos profissionais, como também apresentar um cenário do programa em relação a vários aspectos. “Estamos reunidos para discutir não só o papel da Atenção Básica, mas também a função pedagógica da UFS no programa e ainda dialogar sobre os direitos e deveres dos profissionais e dos municípios”, explicou Leite.

A supervisora pedagógica do programa pela UFS, a médica sanitarista Priscila Batista, falou sobre o papel da universidade no Mais Médicos. “Atuamos no apoio aos médicos e na supervisão acadêmica, o que fazemos através de acompanhamento periódico, indo até onde eles estão trabalhando, que é a na unidade básica, conhecemos a equipe, o agente de saúde, o processo de trabalho deles e a partir dessa realidade, atuamos de acordo com a necessidade que eles trazem de qualificação”, relacionou.

O presidente do Cosems em Sergipe, Enock Ribeiro, deu as boas-vindas aos novos médicos e destacou que eles fazem um trabalho diferenciado, no que foi apoiado pelo prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, que estava presente na solenidade. “É como se os profissionais do programa assumissem um sacerdócio. A gente vê isso na comunidade, pela forma como ela fala do médico. Ele é visto pela população como aquele médico que está próximo, que a escuta, que tem carinho pelos usuários”, reforçou o prefeito.

A representante do Ministério da Saúde e referência descentralizada para o Programa Mais Médicos em Sergipe, Rosana Apolônio, destacou a importância do acolhimento, principalmente pela oportunidade de estreitarem os lados.

E quem concorda com ela é o médico sanitarista Verdi Francisco Cruz, 64 anos. Aposentado, atuou clinicamente em vários municípios e dedicou bastante tempo da carreira à área de gestão. Mas tinha o projeto de retornar à atividade clínica. O Mais Médicos foi a sua oportunidade. “Estou trabalhando na Taiçoca de Fora, no município de Nossa Senhora do Socorro, e pretendo atuar na comunidade de forma humanística para fazer a diferença na saúde da população local”, declarou.

Fonte e foto SES