Suposto morador de rua usa “sepultura” para dormir no município de Ribeirópolis

12/08/19 - 06:54:41

Um fato inusitado tem chamado a atenção dos moradores e visitantes no município de Ribeirópolis, isso porque um homem resolveu fazer de uma sepultura do cemitério local, o seu lugar para dormir.

A foto que mostra um colchão e alguns pertencer do homem dentro da sepultura, acabou tomando conta das redes sociais de todo o estado durante todo o domingo (11).

Logo após a postagem da foto, uma mulher postou uma mensagem em um grupo de whatsapp, informando que o homem seria seu ex-marido e que ele teria optado por estar vivendo dessa maneira. Também nas redes sociais, foi divulgado que o homem é morador do município e bastante conhecido na cidade.

Após a explicação da suposta ex-esposa, a população começou a questionar: “cadê a assistência social do município?. Se ele está disposto a dormir no cemitério é porque deve ter problemas e portanto precisa de ajuda e isso tem que ser oferecido pela assistência social daquele município”, disseram nas redes sociais.

Levado para casa – por volta das 8 horas desta segunda-feira (12) o deputado estadual Georgeo Passos também usou as redes sociais para informar que a assistência social do município teria ido até e cemitério e após conversar como o homem, este teria sido levado para sua residência. “O rapaz do cemitério com as assistentes do município nesta manhã. Já retornou para casa dele. Está com a família. Vamos tentar que ele faça algum tratamento”, disse o deputado Georgeo.

Matéria atualizada para acréscimo de informações