Homem acusado de aplicar golpes com venda de passagens aéreas lucrou R$ 30 mil

12/08/19 - 09:36:30

Ele reservava as passagens, repassando comprovante à vítima, mas não efetuava o pagamento

O trabalho em conjunto entre a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) e a Delegacia de Carira resultou na prisão de Eraldo Alves dos Santos, 28 anos, por estelionato. Ele vendia passagens aéreas por meio de redes sociais, mas não concluía a reserva junto às companhias, causando prejuízo às vítimas. O suspeito foi preso na quinta-feira, 8, em Coronel João Sá (BA).

De acordo com as investigações, ele praticava o golpe em diversas cidades de Sergipe. O suspeito ofertava e vendia passagens aéreas por meio de redes sociais, recebia o pagamento das vítimas, fazia a reserva do voo junto à empresa aérea e repassava o comprovante para os clientes, porém não efetuava o pagamento das reservas, tornando-as inválidas.

O suspeito já tinha sido indiciado pela Delegacia de Boquim também pelo mesmo motivo. Na época, ele tinha feito seis vítimas. No inquérito que correu na DRCC, foram identificadas mais dez vítimas, estimando-se que ele tendo obtido cerca de R$ 30 mil com as práticas ilícitas. A Polícia Civil alerta que outras vítimas compareçam à DRCC para também registrarem o fato.

Fonte e foto SSP