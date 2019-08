Vereador Bigode faz entrega de ambulância para através da Casa do Povo servir a população Aracajuana

12/08/19 - 10:06:50

Na ultima quinta-feira (08), o vereador Bigode, 1°Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, fez a entrega de uma ambulância, para a Casa do Povo, no bairro Santa Maria. Esta ambulância vai servir para as comunidades mais carentes da capital sergipana. O veículo foi adquirido pelo parlamentar com recursos próprios. O objetivo de Bigode, é auxiliar as demandas existentes na saúde de Aracaju.

A Casa do Povo, foi fundada em 2015, no início do primeiro mandato do vereador Bigode, para realizar serviço auxiliar nas ações preferências das comunidades.

“Foi mais um sonho realizado, servir o povo é o meu lema, como tenho dito, enquanto vida estiver estarei trabalhando sempre com a finalidade de desenvolver atividades direcionadas as pessoas mais necessitadas”, disse Bigode.

ASCOM / vereador Bigode