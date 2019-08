VITÓRIA KAMILLY É A MAIS NOVA SERGIPANA A INTEGRAR SELEÇÃO BRASILEIRA DE GR

12/08/19 - 14:00:35

O Club Sportivo Sergipe de Ginástica Rítmica – CTE Thalyta Almeida celebrou mais uma convocação de atleta para a Seleção Brasileira de GR. Desta vez, a convocada foi a jovem Victória Kamilly, de 16 anos, 12 deles, dedicados à modalidade.

Nessa nova formação, Kamilly é a segunda sergipana a fazer parte da Seleção Brasileira de Conjunto e também a segunda oriunda do Club Sportivo Sergipe – CTETA. A primeira, há pouco mais de um ano, foi a ginasta Victória Borges, as duas, treinadas desde cedo pela técnica Thalyta Almeida, que não escondeu a emoção ao receber a convoção oficial de Kamilly através da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), na última sexta-feira, 9.

“Já são duas vitórias das “Victórias” e também do nosso clube, mas, a vitória maior é para a ginástica rítmica e, porque não dizer, para o esporte sergipano, que passa a projetar mais uma atleta tão jovem para o ponto mais alto da carreira. Isso também é muito importante porque a gente percebe a comprovação do grau de qualidade da ginástica no estado”, concluiu.

Para Kamilly, integrar a seleçao canarinha faz parte de um sonho, mas, lembra que para chegar até aqui, foi preciso muita determinação, sem esquecer quem tanto a ajudou desde o início da carreira.

“Eu comecei a treinar desde os 4 anos de idade com ‘tia Thalyta’ e devo muito isso a ela, mas, claro que também tive que me dedicar muito pra chegar até aqui. Era um grande sonho que eu vim alimentando há muito tempo, com muito foco, muita determinação. É um passo fundamental na minha trajetória, que só me incentiva a ser melhor a cada dia”, afirmou.

Fonte – ASCOM CTETA | 4P Comunicação

Foto: Evenilson Santana