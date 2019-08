À busca de um caminho certo

Queira ou não o presidente Jair Bolsonaro (PSL), com todas as suas bravatas e mesmo levando o Brasil em tom de brincadeira, tem conseguido mexer com a estrutura de alguns partidos políticos, principalmente daqueles que jamais tiveram propósitos firmes e ideológicos, ou que sempre estão na linha direta de interesses financeiros. A esquerda autêntica – além dos radicais – se revela sempre contra até mesmo ao que seja bom para o povo e a direita interesseira ‘abre as pernas’ a qualquer aceno que mostre perspectiva de vantagem, principalmente as boas mordomias.

Os Governos Lula e Dilma (do PT) deixaram parte significante da sociedade desacreditada nos bons propósitos dos políticos que vendem esperança e prometem realizar milagres na economia. Os projetos sociais apareciam apenas na mídia e nos discursos repetitivos que, reprisados constantemente, foram incutidos na cabeça dos incautos e se tornaram verdades. Era a utilização do marketing de Hitler, produzido por Paul Joseph Goebbels, de que “uma mentira dita várias vezes se tornaria verdade”.

O Governo Michel Temer não se tem boas lembranças dele. Foi uma continuidade do nada e o reforço da ilusão de um Brasil mais igual. Na realidade a miséria não foi reduzida e a eterna idiotice dita insistentemente por Lula de que “a elite tinha ódio por perceber que as domésticas andavam de avião”, serviu para revelar que no fundo os chavões foram sendo postos para enganar uma classe quase média, que se endividou em excesso e voltou ao nível abaixo da pobreza. A crise criada por todo esse espetáculo circense levou o Brasil ao fundo do poço e ao descrédito de que o político trabalha para a melhoria do município, estado ou País.

Bolsonaro talvez seja o fim dessa ilustração, porque ele se transformou na mentira em carne e osso. Entretanto, em torno de toda essa configuração ilusória de que se chegou ao caminho que leva ao céu, os próprios políticos estão conscientes de que não devem iludir tanto. Que precisam trabalhar para desfazer uma imagem que não é boa junto à sociedade sem acesso ao poder. Outro benefício: reduziram-se as práticas do “rouba mas faz”, em razão dos figurões que foram parar atrás das grades, porque acreditavam nesse slogan atribuído ao ex-governador paulista Ademar de Barros.

O Brasil precisa encontrar o melhor caminho para erguer a cabeça e se colocar em baixa posição no ranking dos países mais corruptos do mundo e possa imaginar uma sociedade mais digna, feliz e menos praticante da famosa lei de Gerson, em que o “bom é levar vantagem”. Bolsonaro não deixará saudades quando deixar o Governo, mas quem assumir o seu lugar já o faz com o compromisso de reduzir mordomias, expandir direitos e não sair muito mais rico do que entrou.

Venda de ações do Banese

Não tem nada a ver com privatização. A venda de ações do Banese tem objetivo de fortalecer ainda mais o banco, que tem projeto de crescimento já a partir deste semestre.

*** Segundo um economista do Governo, o Banese tem mostrado vigor e decidiu por à venda ações exatamente em razão do seu crescimento.

Apenas mais um detalhe

O governador Belivaldo Chagas já avisou repetidas vezes que o Governo não privatizará o Banese e nem o Deso: “isso não está em meus projetos de recuperação da econômica do Estado”, disse.

*** Entretanto, entre alguns dos seus aliados, inclusive deputados estaduais, começa-se a falar sobre esse assunto, sempre recusado por Belivaldo.

Precisa sair do papel

Belivaldo Chagas acredita que se as promessas do Governo Federal saírem do papel, alguns problemas estarão resolvidos. Um deles é o Plano Mansueto, que inclui a recuperação dos Estados.

*** Outro seria o Bônus de Assinatura, que faria a liberação de recursos por concessões em relação ao Pré-sal.

Influência partidária

A despartidarização na direção das escolas públicas é realmente um passo para que se chegue ao ensino de qualidade, sem o tom das ideologias políticas que prejudicam o ensino no Estado.

*** Não será fácil implantar a isenção política em qualquer segmento público, mas é preciso reduzir a influência partidária dentro das escolas.

Inibir discursos

A despartidarização não deve tentar bloquear tendências tanto de alunos quanto de professores, mas deve inibir os discursos de conscientização para um lado ou para o outro.

*** A tendência política não deve alterar a boa prática pedagógica.

Circula muito forte

Nos bastidores circula muito forte a possibilidade do ex-governador Jackson Barreto deixar o MDB. Novas conversas estão marcadas para discussão da troca de partido pelo grupo que acompanha JB há anos.

*** O MDB bolsonarizou e o grupo à esquerda do partido não pretende seguir na contramão do que eles sempre pregaram.

Moro não virá a Sergipe

Através do seu twitter, Thiago Reis diz que foi confirmada ontem, por fonte da Polícia Federal, a informação de que o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, não viria mais a Sergipe.

*** – A vinda do ministro Moro estava agendada para um evento que será realizado pela Superintendência da Polícia Federal, em Sergipe, diz Thiago.

*** Em nenhum momento o Governo do Estado foi informado da possível presença do ministro em Sergipe.

Estudantes protestam

Alunos de Capela tiveram ontem o transporte suspenso para viajarem a Aracaju, onde fazem faculdades e estudam em Institutos Técnicos. Protestaram em plena chuva.

*** Segundo o ex-secretário Carlinhos de Régis, a Prefeitura não paga à empresa de transportes há três meses e os empresários suspenderam os serviços.

Informação de agora

Chega a informação de que a vice-governadora Eliane Aquino (PT) apóia candidatura própria à Prefeitura de Aracaju, mas não topa disputá-la.

*** Eliane estaria se preparando para as eleições de 2022, em que pretende tentar o Governo do Estado, principalmente se Belivaldo Chagas disputar o Senado.

Zezinho pode ir ao DEM

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) está certo que não fica mais no partido e, sexta-feira, no almoço para presidentes de Assembleias do Nordeste, em Aracaju, disse a colegas que pode se filiar ao DEM.

*** Acompanharia o atual correligionário Garibaldi Mendonça, que está nesse mesmo caminho, também à espera da abertura de janela.

*** Quatro deputados que podem filiar-se ao DEM: Garibaldi Mendonça, Gorete Reis, Capitão Samuel e Zezinho Guimarães.

Tem um detalhe

Breno Garibaldi, filho do deputado Garibaldi Mendonça, já está com um pé na Presidência do Diretório Municipal do DEM. Falta apenas a oficialização através de convenção partidária.

*** Se o filho já está com um pé dentro, sinal de que o pai não deixará o seu de fora…

*** O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, conversa muito e atrai novos filiados.

Rogério ataca Deltan

Do senador Rogério Carvalho (PT): “Nós achávamos que conhecíamos o Deltan Dallagnol. Que nada! Ele é um vilão da democracia”.

*** – Manipulou a opinião pública, criou uma falsa vontade popular com movimentos sociais, agiu fora da lei e longe das prerrogativas, ameaça a democracia a cada ato que promove, concluiu o senado.

Gilmar sem expulsão

O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) disse ontem que está muito próxima a “nossa saída da sua atual legenda, sem expulsão”.

*** – Só depois definirei novo partido. Tenho compromisso apalavrado de três legendas sobre a eleição para prefeito, afirmou.

É difícil escapar

De dentro do PSC chegou a informação: Gilmar Carvalho foi avisado de que se saísse do partido não seria pedida a sua filiação. Tudo parece acertado.

*** – Mas é muito difícil ele escapar através de ações da Justiça Eleitoral e do suplente, disse a fonte, acrescentando que “O TSE é muito severo nessas ações”.

Tornou-se impossível

A mesma fonte disse que Gilmar Carvalho esteve com um pé dentro do DEM, “mas o que ele pediu para a campanha, não fora assumido pela nova legenda”.

*** – Agora Gilmar tenta o Partido Liberal e o presidente da legenda, Edvan Amorim, vai tentar recursos para bancar a campanha.

Está muito bem

No fechamento da coluna chegou a informação que o presidente municipal do PSC, Clóvis Silveira, está tentando colaborar para a formação de chapa em torno de Valadares Filho (PSB).

*** “Com quem o deputado Gilmar Carvalho está muito bem”, disse a fonte.

Silencioso, mas não omisso

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) disse ontem que “estou silencioso, mas não omisso”, referindo-se à questão política.

*** Amorim recebeu convite para disputar a Prefeitura de Itabaiana e tem conversado muito sobre isso. Disputará por indicação de Valmir e Francisquinho.

Um bom bate papo

Titó disputa – Titó é pré-candidato a prefeito de Estância em 2020. Está conversando com vários partidos para ver o que melhor se adequa ao seu projeto.

Sobre gasodutos – Belivaldo Chagas já está no Rio de Janeiro para uma reunião com a direção da Engie Brasil Energia, para tratar sobre gasodutos.

Iniciará conversas – Edvaldo Nogueira retornou de viagem e já a partir de setembro iniciará conversas mais abertas com lideranças políticas que podem apoiar sua reeleição.

Será o nome – O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) está ampliando suas conversas com lideranças políticas. Será o candidato do seu partido a prefeito.

Fala sobre eleições – O grupo da vereadora Emília Corrêa, Milton Andrade e Rodrigo Valadares se reúne para discutir as eleições do próximo ano.

Mais um golpe – É bom ficar atento: bandidos estão assaltando em estacionamentos, depois de aguardar que a vítima, no carro ao lado, chegue para dar partida.

Como um jogo – Clovis Silveira diz que as pessoas tratam a vida como se ela fosse um jogo, mas ainda assim não se acostumam com o game over!

Momento difícil – O Brasil passa por momento muito difícil e tenso. O STF politizou à esquerda e tem forças para manter uma decisão radical. Deus nos proteja…

Ataca instituições – O senador Rogério Carvalho disse ontem que o presidente Bolsonaro tem desvalorizado a política ambiental e atacado as instituições.