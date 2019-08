A NECESSIDADE DA JUVENTUDE E INOVAÇÃO NA PRÁTICA, POR ANDRÉ DÓRIA

13/08/19 - 05:02:50

Nos últimos tempos, o cenário político brasileiro tem passado por momentos delicados. A polarização tomou conta das discussões sobre o assunto e isso tem prejudicado o andamento de pautas importantes para o país. Devido a este fator, percebe-se um engajamento cada vez maior por parte da população na discussão de temas que estão sendo debatidos pela classe política, seja a nível nacional, estadual ou municipal. Neste contexto, destaca-se a presença de um segmento que tinha uma tímida participação neste tipo de debate: a juventude! Desacreditando nos extremos, buscando o equilíbrio do centro para discutir os temas, a juventude chega com ar de renovação, com discursos pautados na ética, comprometimento e modernização da gestão pública e, com isso, vem aumentando significativamente sua atuação em discussões políticas, ocupando espaços de relevância e apresentando uma nova parceira da política na prática: inovação.

Em meio à crise que se instaurou no Brasil, os obstáculos comuns no cotidiano do gestor público têm sido cada vez maiores, devido à escassez de recursos públicos. Por este motivo, o gestor que tiver a expertise e souber se desdobrar para viabilizar uma gestão de qualidade, não admitindo a falta de recursos como justificativa para a má administração, tem se destacado dos demais. E, justamente nesses casos, a inovação é apontada como uma grande aliada, evoluindo o debate de ideias e modernizando a atividade política, visando uma melhoria no serviço prestado, agregado a um menor custo aos cofres públicos, garantindo a viabilidade dos projetos.

Diante de orçamentos arrochados, gestores têm buscado soluções que não eram tão frequentes, a exemplo de Parcerias Público-Privadas (PPPs), privatizações, concessões e cortes de gastos em seus próprios gabinetes, atitude pouco praticada pela classe política, que tem agradado a população. Por menor que seja o impacto que este corte gera nos cofres públicos, a atitude tem uma consequência mais moral que de fato financeira, com o objetivo de demonstrar exemplo de cima, garantindo a produtividade com um custo reduzido, diferenciando das tradicionais práticas políticas.

Portanto, destaca-se uma movimentação interessante de um perfil com práticas ainda pouco conhecidas pela sociedade, que promete fazer diferença, baseado em atitudes modernas, objetivando enterrar a ideia de que serviço público e ineficiência tem que andar de mãos dadas. Uma coisa pode-se ter certeza, essa dupla – juventude e inovação- vai dar muito trabalho aos que tratam o poder público pautado em interesses pessoais e esse resultado poderá ser percebido em um futuro próximo, inclusive nas eleições do próximo ano, as quais espera-se uma renovação não apenas de personagens, mas de conduta e ideais.

André Dória

Empreendedor, estudante de Processos Gerenciais na Fundação Getúlio Vargas e presidente da Juventude do PSDB no Estado de Sergipe

Da assessoria