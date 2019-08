A PM não está preocupada com resultado DNA,diz deputado

13/08/19 - 08:17:44

“A polícia militar não preocupada com resultado de DNA sobre quem é o pai (responsável) pelos benefícios conseguidos por nossos bravos guerreiros”.

Esse é um desabafo feito pelo deputado estadual capitão Samuel Barreto, após as discussões sobre as conquistas obtidas pela polícia militar. “Eu defendo que todos os políticos devem se unir em torno dos policiais e bombeiros militares. Na verdade, a tropa está preocupada é com resultados”, disse o parlamentar.

Samuel Barreto que, como policial militar, tem obrigação de defender sua tropa, porém segundo ele, “fui reeleito deputado estadual para defender o sergipano, todos, sem exceção e claro, como militar, me coloco e sinto o legitimo representante da família militar”, explicou.

Sobre o posto imediato, Samuel Barreto diz que “o direito adquirido não se tira de ninguém. Nunca precisou de Lei, mas fizemos três e na hora de pagar surgiram problemas, agora a justiça reconhece o direito adquirido e o governo terá que pagar o posto imediato”, afirmou.