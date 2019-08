ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA CURSO DE RECICLAGEM DO DETRAN SERGIPE

13/08/19 - 14:22:34

Quem tem interesse em participar do Curso de Reciclagem de Condutores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) já pode se inscrever na turma do mês de setembro, na sede da autarquia, localizada na avenida Tancredo Neves, das 7h30 às 12h30. As aulas serão realizadas nos dias 2, 3 e 4/09, das 7h30 às 12 horas e das 13h30 às 18 horas na mesma localidade.

A reciclagem, realizada através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), é destinada às pessoas que ultrapassaram os 20 pontos na habilitação por conta de infrações de trânsito ou que cometeram infrações que por si só demandam suspensão, tendo cumprido todo o prazo de defesa do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Durante três dias, os participantes assistem a 30 horas de aula, divididas entre as disciplinas Legislação de Trânsito, Primeiros Socorros, Direção Defensiva e Relacionamento Interpessoal.

Inscrições

Para se inscrever no curso, basta o condutor se dirigir à EPTran, que funciona na sede do Detran, na avenida Tancredo Neves, s/n, Ponto Novo, no primeiro andar, portando o RG e o CPF. Após o pagamento da taxa referente ao serviço, o condutor estará apto a frequentar a turma. Informações podem ser obtidas pelo telefone: (79) 3226-2000.

Fonte e foto Ascom – Detran/SE