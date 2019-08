Central de Tratamento Fora do Domicílio estende horário de atendimento

Com novo endereço, funcionando agora no Palácio Serigy, Praça General Valadão, 32, 1° andar, os agendamentos podem ser feitos presencialmente ou por telefone (79) 3212-8440

A Central de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), retomou os atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta segunda-feira (12), com uma novidade: O horário foi estendido até às 16 horas. Os agendamentos podem ser feitos pessoalmente no novo endereço ou através do telefone (79) 3212-8440.

De acordo com o gerente do TFD da SES, Wilder Macedo Siqueira, o programa é regido pela portaria ministerial nº 55/99 e tem como objetivo garantir, através do SUS, assistência médico-hospitalar a pacientes com doenças não tratáveis no estado em que residem. Uma vez esgotados todos os meios de tratamento, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, o paciente é encaminhado às Unidades de Saúde de outras localidades e recebe uma ajuda de custo que inclui, também, o acompanhante.

“A partir desta segunda- feira, 12 de agosto, todos os pacientes assistidos pelo TFD poderão realizar seus agendamentos na Praça General Valadão ou por telefone. Nós fizemos o possível para manter os últimos números para facilitar o acesso de todos”, comentou Wilder.

Nova localização: Palácio Serigy, Praça General Valadão, 32, 1° andar – Centro, Aracaju/SE – antiga sede da Secretaria de Estado da Saúde.

Horário de Atendimento: das 7h às 16h

Telefones

Recepção: (79) 3212-8435

Agendamento: (79) 3212-8440

Solicitação de Retorno: (79) 3212-8442

Ajuda de Custo: (79) 3212-8434

Assistência Social: (79) 3212-8438 e 8439

Gerência: (79) 3212-8436