Comandante do 28ºBC recebe Título de Cidadão Sergipano

13/08/19 - 05:00:50

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

A Assembleia Legislativa de Sergipe entregou no final da tarde desta segunda-feira, 12, o Título de Cidadão Sergipano ao comandante do 28º Batalhão de Caçadores Batalhão Campo Grande, coronel de Infantaria José Fernandes Carneiro dos Santos Filho. A autoria é do deputado Georgeo Passos (Cidadania).

Natural da cidade de Salvador, na Bahia, José Fernandes Carneiro incorporou ao Exército em 18 de fevereiro de 1991, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas – São Paulo. Foi declarado aspirante-oficial da arma de infantaria, em 1995, sendo classificado no 19º Batalhão de Caçadores, em Salvador, onde desempenhou as fincões de comandante de pelotão e Subunidade de Operações Especiais e comandou a Companhia de Fuzileiros de Selva em Tucuruí, no Pará.

O homenageado está em Sergipe desde 2018. Segundo ele, é uma grande honra receber o Título de Cidadania Sergipana. “Essa é uma terra que eu gosto muito, de um povo muito acolhedor, com uma fidalguia e um tratamento excepcional. Pessoalmente é uma alegria, mas eu ressalto que o recebimento de um título também tem um caráter excepcional. Hoje eu recebo esse título representando todos os integrantes do 28º Batalhão de Caçadores Batalhão Campo Grande do Exército Brasileiro no Estado de Sergipe. Essa equipe está formada por oficiais, subtenentes, cabos e soldados, atuando de forma brilhante e levando a atingir os objetivos que fizeram reconhecer essa grande integração com a sociedade sergipana”, destaca elencando programas sociais desenvolvidos pelo batalhão, a exemplo do Força de Esportes e Banco de Talentos e a cultura popular de Sergipe.

O homenageado agradece a parceria com a Alese (Foto: Edu Almeida)

Ele agradeceu a autoria do depurado Georgeo Passos. “A propositura do deputado Georgeo Passos. “A propositura do deputado foi fundamental, pois é a maior comenda que já recebi na minha vida e há uma grande parceria entre o 28º Batalhão de Caçadores e a Assembleia Legislativa do estado de Sergipe no sentido de promover o bem social, o desenvolvimento das instituições e o deputado Georgeo Passos é o grande pivor dessa parceria”, enfatiza.

Essa homenagem não é apenas ao comandante do 28º Batalhão de Caçadores, mas ao Exército Brasileiro que sempre vem ajudando ao estado de Sergipe, quando a gente mais precisa. “Quem não se recorda quando a gente tem o período de seca, o Exército ajuda fornecendo água potável, além de várias outras ações comandadas por esse baiano que vai se tornar agora sergipano de direito e de fato”, afirma lembrando que o coronel Fernandes Carneiro conseguiu o respeito e admiração dos sergipanos, em tão pouco tempo que reside em Sergipe.

Mesa

Componentes da mesa durante o Hino Nacional (Foto; Júnior Matos/Rede Alese)

A solenidade foi presidida pelo deputado Luciano Pimentel (PSB), tendo ainda na composição da Mesa, o major Gustavo Melo de Matos, chefe do Departamento Militar do Governo, representando o governador Belivaldo Chagas; o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Osório de Araújo Ramos; o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Silveira de Almeida, representando o prefeito Edvaldo Nogueira; o capitão dos Portos de Sergipe, Guilherme Fontes Padão, o comandante do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo, capitão André da Silva; o juiz federal Gilton Batista, representando a Justiça Federal em Sergipe e o reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa.

No plenário, a esposa do homenageado, Hérica Braga e o filho Fernando, além de secretários de estado e do município, o ex-deputado federal, pastor Jony Marcos, o subcomandante da Polícia Militar de Sergipe, coronel Paulo Paiva, a deputada Maria Mendonça (PSDB), a deputada Goretti Reis (PSD), o deputado Capitão Samuel (PSC), o advogado Márlio Damasceno representando a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), integrantes do Tribunal de Justiça de Sergipe, da Universidade Federal de Sergipe, do Instituto Federal de Sergipe, do Tribunal Regional Eleitoral, da Polícia Rodoviária Federal e da Academia Sergipana de Letras, entre outras autoridades.

Foto: Júnior Matos/Rede Alese e

Edu Almeida/Ascom deputado Luciano Pimentel