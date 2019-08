Deputado Dilson de Agripino destaca situação dos matadouros

13/08/19 - 17:00:50

Preocupado com a situação dos matadouros de Sergipe que permanecem fechados, o deputado estadual Dilson de Agripino (PPS) ocupou, na manhã desta quarta-feira, 13, a tribuna da Casa Legislativa para informar que esteve em uma audiência no Ministério Público para discutir a reabertura dos estabelecimentos.

De acordo com o parlamentar, a reabertura dos matadouros das cidades de Tobias Barreto, Itabaiana, Lagarto e Capela ainda estão sendo avaliadas pelo Ministério Público e Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro).

“Foi dado à licença de trabalho pela Adema, mas falta o parecer do MP e Emdagro. Desde que fecharam os matadouros não parei de pensar, analisar e sempre de estar em contado com algum órgão do estado ou MP para entender e lutar pelos trabalhadores”, destacou Dilson de Agripino.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese