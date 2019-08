ENERGISA E PROCON FIRMAM PARCERIA PARA ACELERAR RESOLUÇÃO DE RECLAMAÇÕES

13/08/19 - 05:00:41

Empresa oferecerá atendimento presencial na sede do Órgão de Defesa do Consumidor

O Procon-SE e a Energisa Sergipe assinam, na manhã desta terça-feira, 13, uma parceria para tornar mais simples e rápida a resolução de reclamações de clientes. Por meio de um termo de permissão de Uso de Bem Público, a Energisa ocupará uma sala na sede do Procon, na qual prestará atendimento direto aos consumidores que desejem registrar reclamações.

O posto avançado da Energisa no Procon, que começa a funcionar na próxima segunda-feira, 19, possibilita um canal de comunicação direta entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor, evitando a burocracia dos trâmites comuns. Assim, o cidadão ganha um serviço mais rápido e eficaz na resolução de suas queixas e a possibilidade de negociar indenizações consideradas procedentes. O posto funcionará três dias por semana, com dois atendentes.

Segundo o gerente jurídico da Energisa Dyego Queiroz Aguiar, o objetivo da parceria é resolver as queixas apresentadas de forma segura e célere, sob a supervisão dos representantes do Procon/SE. Todo o atendimento recebido pelo consumidor será registrado pelo Órgão e o acordo firmado entre as partes será anexado ao Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC.

Participarão do evento de assinatura, além de Dyego, o Diretor-Presidente Roberto Carlos Pereira Currais, o Diretor Técnico e Comercial Juliano Ferraz de Paula, o Gerente de Serviços Comerciais Wellington Aranha e a Advogada da Energisa Daniela Souza Tavares, bem como o Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor Cristiano Barreto Guimarães e a Coordenadora do Procon Tereza Raquel Fontes Martins.

Serviço:

Evento: Assinatura do termo de permissão de Uso de Bem Público entre Energisa e Procon-SE

Data: 13/08, terça-feira, às 10h

Local: SEJUC– Secretaria de Estado da Justiça, Rua Antonio Andrade, 981 – Coroa do Meio, Aracaju – SE

Energisa Sergipe