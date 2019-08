Esgap abre inscrições para curso sobre empreendedorismo e inovação na educação

13/08/19 - 06:31:25

A Escola de Governo e Administração Pública (Esgap) convida os servidores municipais a participarem do curso “Educação Empreendedora Inovadora”, que acontece nesta quarta-feira, dia 14, a partir das 8h. Os interessados podem se inscrever por meio do telefone (79) 3179.3478, do email [email protected], ou se dirigir à secretaria da Escola, situada na rua Boquim, 67, Centro. Quem vai ministrar o curso é a mestranda em Ciências da Propriedade Intelectual, Monike Barbosa Andrade.

Graduada em Serviço Social, Monike Barbosa já atuou como Assistente Social nas esferas pública e privada, e possui experiência em gestão, no âmbito da saúde e educação. Além disso, é professora universitária de graduação e pós-graduação, coordena o curso de Serviço Social da Faculdade São Luís de França e é autora de artigos publicados em congressos nacionais e internacionais, sobre diversas linhas de pesquisa, entre elas Processo de Gestão, Saúde Coletiva e Serviço Social na Educação.

Foto arquivo pessoal