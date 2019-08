EZEQUIEL DENUNCIA: “POVO DE CAPELA À MÍNGUA E SECRETÁRIA NA ARGENTINA”

13/08/19 - 05:15:49

“Sou ex-prefeito e, constantemente, sou procurado pela população de Capela, sobretudo pelos mais pobres, sempre indignados com a falta de uma política de saúde eficiente, que se preocupe com as famílias, com os idosos e com a família em geral. A prefeita ‘fantasminha’ Silvany Sukita aparece de vez em quando na cidade e os serviços de Saúde para o povo também ocorrem a ‘conta-gotas’. É muita mentira!”.

O desabafo é do ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite, que tem atuação destacada no município, que como gestor conseguiu “arrumar a Casa” após assumir o comando da administração, honrando todos os compromissos com os servidores e fornecedores até o último dia de seu mandato. Segundo ele, hoje em dia, a população chega nas unidades de saúde e gravam vídeos denunciando a falta de atendimento.

“Essa semana eu vi alguns vídeos das pessoas na porta do laboratório, querendo fazer exames simples, mas o posto estava fechado. O povo já gasta o que não tem para ir dos povoados para a sede e quando chega em busca de saúde, fica sabendo que a Prefeitura resolveu fazer um ‘mutirão’ em determinado dia. Não gostam de Capela, não gostam do povo e fazem de tudo para irem pouco à cidade”, desabafou o ex-prefeito.

Para Ezequiel a mais nova “piada” da gestão da prefeita Silvany Sukita é a viagem de sua filha para fazer turismo na Argentina, no momento em que a população está sofrendo com a falta de uma política eficiente na cidade. “O povo de Capela à mingua e a secretária na Argentina, com o namorado, fazendo turismo! Assumiu a Pasta e, em seguida, viajou para relaxar. Desse jeito o meu receio é que pegue uma estafa”, completou, chamando a atenção do Ministério Público Estadual.

Da Assessoria de Imprensa