GOVERNO DÁ CONTINUIDADE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NESTA TERÇA-FEIRA, 13

13/08/19 - 07:40:09

O Governo do estado dará continuidade nesta terça-feira (13) ao calendário de pagamento de servidores, referente ao mês de julho.

Recebem hoje, os servidores ativos, aposentados e pensionistas cujos vencimentos estão acima de R$ 3 mil, bem como todos os servidores comissionados sem vínculo.

Os valores serão creditados nas contas dos servidores às 9h, em cumprimento a uma resolução do Banco Central (Bacen), que determina que o Banco do Estado de Sergipe (Banese) disponibilize salários no mesmo horário, tanto para os servidores que recebem via Banese, como para os que recebem por portabilidade.