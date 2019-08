GOVERNO DO ESTADO RENOVA CONTRATO COM HOSPITAL DE SÃO CRISTÓVÃO

13/08/19 - 16:39:00

Com o contrato renovado, a SES garante 30 leitos de retaguarda, sendo três deles destinados ao eixo crítico (o equivalente à Área Vermelha), além da prestação de serviços de urgência, exames especializados e laboratoriais

O governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), renovou o contrato com o Hospital Senhor dos Passos, no município de São Cristóvão, para a prestação de serviços de urgência, exames especializados e laboratoriais, bem como leitos de retaguarda para atender as necessidades da rede hospitalar do Estado. A renovação ocorreu no final de julho, segundo informou a diretora Operacional da unidade, Lívia Regina Santos de Menezes Melo.

Com o contrato renovado, a SES garante 30 leitos de retaguarda, sendo três deles destinados ao eixo crítico (o equivalente à Área Vermelha). Também foram contratualizados exames de eletrocardiograma, Raio X, pequenas suturas e exames laboratoriais. Com isso, a SES amplia a oferta de serviços de saúde para os usuários do Sistema Único de Saúde, garantindo maior acesso e assistência mais qualificada.

O contrato também contempla consultas, atendimentos de porta e acompanhamento ao paciente, estabelecendo para estes casos a meta de 1.840 procedimentos, enquanto diagnósticos em laboratório clínico foram contratualizados 3.312. Segundo informações da diretora Operacional, o contrato ainda estabelece 400 Raios X, 200 eletrocardiogramas e 43 internamentos em clínica médica.

Além disso, a SES mantém o Hospital Senhor dos Passos como retaguarda para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) nos pequenos procedimentos cirúrgicos na área vascular. No ano passado, a Secretaria de Estado da Saúde reabriu o centro cirúrgico da unidade para esta finalidade, o que representou um grande avanço, tanto para os profissionais que atuam no serviço quanto para a população que usa o Sistema Único de Saúde (SUS).

Fonte e foto SES