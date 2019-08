“OAB deve abandonar a política partidária e defender advogados e o Brasil”, diz vereadora

13/08/19 - 17:06:14

A vereadora Emília Corrêa (PATRIOTA) externou sua indignação diante das recentes denúncias de contratos do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, sem licitação, com a Petrobras.

“Se a nossa OAB fosse tão forte como se diz, não teríamos tantos problemas no judiciário e com corrupção nas instituições”, afirmou a vereadora que também é Defensora Pública.

Sempre incisiva em suas palavras, ainda na Tribuna da Câmara, Emília Corrêa disse que não é função da OAB fazer política partidária nem à esquerdista nem à direita, mas sim, a favor dos advogados e do Brasil. “Aproveito a oportunidade e chamo atenção do presidente Bolsonaro (PSL), por favor, vamos parar com as polêmicas típicas do parlamento e respeitar a Presidência da República, conciliadora da nação”.

“Quanto a polêmica envolvendo Felipe Santa Cruz, chega da OAB fazer defesa de partido, essa não é a função da instituição. A OAB tem que resgatar a história da “Ordem”, que é muito bonita, por sinal, em defesa da sociedade e não de interesses pessoais. Por isso, está mais que na hora de se promover eleições diretas para o Conselho Federal da OAB”, declarou.

por Andrea Lima