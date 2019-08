OPERAÇÃO DO COPE E RP TERMINA COM DOIS PRESOS E DOIS MORTOS

13/08/19 - 06:15:37

Dois homens morreram e outros dois foram presos durante operação do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) e Batalhão de Radiopatrulha na tarde desta segunda-feira (12), em São Cristóvão e Aracaju.

Uma ação em conjunto do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) e Batalhão de Radiopatrulha resultou em prisões e troca de tiros no município de São Cristóvão. Uma dupla foi presa na avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Outros dois entraram em confronto com os policiais no Alto de Itabaiana, em São Cristóvão, foram socorridos, mas não resistiram.

O grupo criminoso é responsável por tráfico de drogas e uma série de homicídios praticados na Grande Aracaju. Foram presos Alisson Claytison, mais conhecido como Playboy, e Rodrigo Santos, o Palhaço.

Dois homens identificados como Jamisson de Jesus Nascimento e Daniel dos Santos entraram em confronto com os policiais em São Cristóvão, foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas acabaram falecendo. Contra os detidos existem mandados de prisão expedidos pela Justiça sergipana. Foram apreendidas até o momento duas armas de fogo.

Segundo o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), foi Alisson Claytison, um dos presos, é envolvido com o grupo que matou em julho de 2017 o professor de capoeira José Walter Santos Filho, 32 anos, nos Mercados Municipais de Aracaju. Três meses depois, uma ação conjunta da PM e Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu um adolescente também envolvidos com o crime.

Com informações e foto da SSP