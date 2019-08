PAI E FILHO ACUSADOS DE INVADIR HOSPITAL MORREM EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

13/08/19 - 08:26:03

Equipes das polícias Civil e Militar realizaram, na manhã desta terça-feira, 13, operação conjunta para cumprimento de mandados de prisão expedidos pela comarca de Itabaiana. Durante a operação, Matheus Nunes de Jesus, o “Carrapato”, e Givaldo Cunha de Jesus, o “Cabeludo”, reagiram à ação policial e acabaram morrendo em confronto no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. Os suspeitos estão envolvidos com a invasão ao Hospital de Itabaiana.

De acordo com as investigações, a cargo da Delegacia Regional de Itabaiana, ambos são apontados como autores do crime que vitimou Jean Junio Santos de Jesus, de 23 anos, morto a tiros no dia 21 de julho, em Itabaiana.

Givaldo e Matheus já vinham sendo investigados por integrar uma associação criminosa envolvida com a prática de crimes de pistolagem em Itabaiana e região.

Participaram da operação policiais da Delegacia Regional de Itabaiana, Complexo de Operações Especiais (Cope), 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) e Agência Central de Inteligência da Polícia Militar.

Da SSP