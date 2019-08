POLÍCIA INDICIA ADVOGADO ACUSADO DE ESTUPRAR JOVEM EM BANHEIRO

13/08/19 - 05:11:40

A delegada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav) concluiu o inquérito e remeteu à Justiça na última sexta-feira (09) o indiciamento do advogado André de Jesus Santana, 40 anos, por estupro de vulnerável.

O advogado permanece preso no Presídio Militar (Presmil), desde o último dia 3, quando foi pego em flagrante no banheiro com um menino de 12 anos em um supermercado de Aracaju. Além depoimentos, consta no inquérito policial um guia para Exame Médico Legal e ofícios para o Conselho Tutelar e o CREAS (Rede de Proteção).

André de Jesus Santana foi preso no dia 3 de agosto suspeito de abusar de uma criança de 12 anos dentro do banheiro de um supermercado em Aracaju.

Segundo a mãe, que não será identificada para preservar a identidade da criança, o flagrante teria sido feito por um funcionário da limpeza, que estranhou a movimentação no banheiro e acionou os seguranças do estabelecimento comercial.