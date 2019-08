Prefeitura de Lagarto oportuniza chegada de novo negócio

13/08/19 - 16:27:59

Os produtores de laranja lagartenses e toda a Região Centro-Sul estão com uma enorme chance de mais uma geração de renda, com o apoio total da Prefeitura de Lagarto, que vê nas oportunidades grandes vantagens.

O laboratório francês Servier, com unidade no Rio de Janeiro, está articulando com a Secretaria Municipal de Agricultuta uma proposta de negócio para os produtores locais: os grandes e os pequenos.

A partir da laranja tipo “sukita”, produz-se o medicamento Daflon, que é indicado para tratamento das insuficiências venosas crônicas, incluindo as hemorróidas e demais doenças circulatórias.

A laranja utilizada são aquelas pequenas que caem naturalmente das árvores. O Brasil tem uma grande produção de laranjas com concentração ideal de hesperidina, princípio ativo do Daflon.

“Procuramos os produtores de laranja para recolher os frutos que caem antes da maturação, dos quais extraímos a hesperidina. Estamos em contato com possíveis parceiros, já que o custo que será vendido é bastante alto. Aqui a estabilidade climática é uma vantagem e será comprada toda nossa produção”, assegurou Fábio Frank, Secretário de Agricultura.

