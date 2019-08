PSD realiza ato e fortalece nome de Aelson Santos como pré-candidato a prefeito de Propriá

13/08/19 - 05:34:34

O 1º Ato de Filiação do diretório municipal do PSD de Propriá, que aconteceu no último sábado, 10, demonstrou a força política do vereador Aelson Santos, que lançou sua pré-candidatura a prefeito do município.

Diversas lideranças locais e da região estiveram presentes, a exemplo dos vereadores Branca Enfermeira, Marcos Graça, Júnior de São Miguel, Matheus Henrique e Heldes Guimarães. O prefeito de Cedro de São João, Neudo Alves, também marcou presença.

Aelson reforçou a necessidade dos gestores de Propriá resgatarem a dignidade da população, que atualmente não tem perspectivas de melhora. Entre suas prioridades está o desenvolvimento econômico do município.

“Precisamos buscar a geração de emprego, fortalecer a economia, ofertar oportunidades para o nosso povo, em especial a juventude. Esse é o agrupamento que quer ver o crescimento de Propriá de um jeito moderno e eficiente”, destacou.

O vereador lembrou que mora em Propriá, conhece as pessoas, os bairros e povoados, e que nas visitas que fez, tem ouvido os apelos da população por uma mudança urgente na forma de fazer política.

“Criamos uma comissão formada por amigos, técnicos, conhecedores de Propriá, e já estamos com um relatório pronto para entregarmos a políticos comprometidos com o nosso município, a exemplo dos deputados federais João Daniel, Fábio Mitidieri e dos deputados estaduais Francisco Gualberto, Jeferson Andrade e Maísa Mitidieri. Como também o governador Belivaldo Chagas. Junto com eles, vamos buscar, cada solução para os problemas mais graves dessas comunidades. Iremos trabalhar com planejamento, pois só assim teremos condições de atender àquilo que a nossa gente quer”, frisou Aelson Santos.

No Ato de Filiação, o PSD também fez a instalação do PSD Jovem e do PSD Mulher em Propriá.

Fonte e foto assessoria