RODRIGO VALADARES RECLAMA CITAÇÃO DO NOME DO PAI E DIZ: “EDVALDO VOCÊ É COVARDE”

13/08/19 - 13:23:38

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) demonstrou muita irritação após tomar conhecimento de uma entrevista concedida por Edvaldo Nogueira (PCdoB) ao jornalista Josailto Lima.

Na entrevista, Edvaldo afirma que “se tem um político em Sergipe que é uma verdadeira tragédia, esse político é Rodrigo Valadares. Se ele tivesse herdado pelo menos 5% do talento do pai, poderia até ser um pouquinho melhor” diz Edvaldo e completa afirmando que “Pedrinho Valadares era um gentleman e não era vingativo”.

Assim que tomou conhecimento da fala de Edvaldo, demonstrando um sentimento de tristeza ao lembrar que hoje está completando cinco anos de sua morte, Rodrigo Valadares disse que “eu venho fazendo oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira desde janeiro e ele nunca me respondeu absolutamente nada. Sem que nem pra que ele escolhe exatamente hoje, o dia de falecimento de meu pai, 13 de agosto, um dia muito difícil para mim para, tece uma critica violenta contra mim, utilizando a memória de meu pai para fazer essa critica”, reclamou o parlamentar.

Ainda de forma bastante dura, Rodrigo diz que “Edvaldo não tem escrúpulo para atingir os seus objetivos politicos. Ele quer me atacar, me ataque diretamente, se dirija ao deputado Rodrigo Valadares. Eu sou uma pessoa que tem feito como qualquer outra. Agora usar a imagem de meu pai, isso é desonesto, é perverso. Eu nunca pensei que o prefeito fosse tão baixo”. Afirmou.

Além dessas declarações, Rodrigo Valadares foi mais além e usou as redes sociais para mostrar o grau de sua irritação, mandando um recado ao prefeito de forma ainda mais dura: “Edvaldo Nogueira, você é um covarde! Pra me atacar utiliza o nome do meu pai, no dia que ele completa 5 anos de falecido. Eu não tenho nem palavras pra vc. Desonesto, covarde, moleque”.

Munir Darrage