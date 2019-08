Rogério quer explicação do Ministério Público sobre lava jato

O vice-líder do PT no Senado, o Senador Rogério Carvalho (PT/SE), convida a procuradora-geral Raquel Dodge para explicar à sociedade sobre a atuação do Ministério Público Federal diante das investigações promovidas pela Operação Lava Jato.

As recentes revelações do site “The Intercept Brasil” de conversas entre membros do Ministério Púbico Federal e também o ex-juiz Sérgio Moro demonstram um comportamento inadequado com troca de colaborações. O que de alguma forma pode contaminar todo o processo até aqui conduzido pela Lava Jato.

Ainda nesta terça-fera (13), dois conselheiros do CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) pediram o desarquivamento do procedimento contra o procurador Deltan Dallagnol por constatar indícios de arbitrariedade na conduta dele. A presidente do CNMP é a procuradora-geral da República Raquel Dodge.

Também houve um requerimento com a convocação com o pedido de novos esclarecimentos para o ex-juiz Sérgio Moro. Em audiência no Senado Federal, Moro disse que não usava o aplicativo Telegram desde 2017.

No entanto, após a operação da Policia Federal, que identificou supostos hackers que invadiram os telefones de diversas autoridades públicas, os delegados da operação descreveram que a invasão se dava via Telegram. E o próprio Moro anunciou que tinha sido hackeado.

As contradições constatadas nas declarações do então ministro da Justiça Sérgio Moro merecem explicações para toda a sociedade.