Tobias Barreto pode ser um dos maiores destinos turísticos do estado de Sergipe

13/08/19 - 10:13:24

O jovem Junior Dantas Coordenador de Turismo de Tobias Barreto-Se, cidade no centro sul do estado, tem se destacado na função. Com apenas 4 meses na pasta do turismo municipal, Junior, tem feito a diferença, e conseguiu mobilizar a sociedade e profissionais do município a acreditar que Tobias Barreto pode ser um dos maiores destinos turísticos de Sergipe.

Ele agradece a Gestão do Prefeito Diógenes Almeida pela confiança e incentivo ao turismo local e colocando Tobias Barreto nas maiores feiras e workshop turísticos do Brasil, e agradece também aos amigos Pedro Meneses, Isabel Cristina Joamilton Viana, Neguita e Jr de Diógenes.

Junior apresenta os principais pontos turisticos da cidade e deixa o convite para conhecer Tobias Barreto com a #TobiasaquitemTurismo

da assessoria