Troca de tiros na Avenida Beira Mar com um provável morto

13/08/19 - 23:17:49

A Polícia Militar parou um carro próximo ao Calçadão da Beira Mar, no bairro 13 de Julho, e houve troca de tiros há pouco (por volta das 22:30 horas). Um dos ocupantes do veículo fugiu pelo mangue e outro teria sido morto, segundo informação de uma pessoa que passava pelo local no momento.

Até o momento não há informação mais detalhada sobre a troca de tiros. A mesma fonte disse que a perseguição teve início na Avenida Beira Mar. Carros da Polícia estão no local e o fugitivo está sendo perseguido por policiais.

(Mais informações em instantes)