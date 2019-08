UPA Nestor Piva: Apesar da superlotação, não tem ocorrido desassistência

13/08/19 - 05:15:08

A Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Nestor Piva, na zona norte de Aracaju, desde Janeiro sob gestão do Centro Médico do Trabalhador, vem promovendo atendimentos com uma quantidade acima da média diária, oriunda da chegada de pacientes da região metropolitana de Aracaju.

Apesar da superlotação, não tem ocorrido desassistência e nem queda na excelência dos serviços ofertados. Isso, graças ao trabalho de excelência e eficácia da equipe de trabalho na execução das atividades.

Só neste final de semana, foram realizados 1255 atendimentos [totalizando 103.654 em 07 meses de administração do Centro Médico do Trabalhador na UPA Nestor Piva].

Diariamente a UPA dispõe durante os atendimentos a presença de oito médicos: clínicos, estabilização, cirurgia, ortopedista, ultrassom, além de enfermeiros, equipamentos para a realização de exames, Raio X fixo e móvel, laboratório, dentre outros serviços.

A atual gestão trabalha com o propósito de promover a humanização na unidade, seja como forma de assistência prestada às pessoas, seja com o desenvolvimento de outras ações voltadas ao bem estar de todos os envolvidos no processo de saúde.

Geralmente, a superlotação decorre do fechamento de plantões ou da restrição de atendimentos nas unidade de saúde dos municípios situados próximo a capital. A Unidade tem atendido em média 530 pacientes, com uma média mensal de 14500. Só que, devido a essas situações está atendendo aproximadamente 750 pessoas diariamente.

Fonte e foto assessoria