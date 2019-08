ROGÉRIO PARA AS MARGARIDAS: SE NÃO HOUVESSE ESPERANÇA, NÃO ESTARIAMOS NA LUTA

É no meio de milhares de mulheres do campo na Esplanada dos Ministérios que o Senador Rogério Carvalho (PT/SE) defendeu a coragem da Marcha das Margaridas em denunciar os desrespeitos à nossa terra e ao nosso povo, especialmente às mulheres, e mostrar ao Brasil inteiro que a luta é pela soberania do país.

“Estas mulheres sabem o que está em risco. Desafiam o poder para cobrar dignidade. Sim, são muitos ambiciosos, mas não permitiremos que roubem a nossa esperança”, conversa com as mulheres o vice-líder do PT no Senado em meio à multidão que seguia em protesto.

Foram cerca de 100 mil participantes da Marcha das Margaridas 2019. Em sua sexta edição, o movimento organizado pela Contag – Confederação das Trabahadoras da Agricultura – direciona as ações em defesa da terra, da água, de práticas agroecológicas, e das políticas de educação e saúde.

Além disso, demonstram a preocupação com a perda de direitos das mulheres com a reforma da Previdência que hoje é o centro dos debates no Congresso Nacional.

O assassinado de Margarida Maria Alves completou 36 anos, no último dia 12 de agosto. Ela é símbolo da luta das trabalhadoras do campo por direitos. Morta a mando de latifundiários, esta líder sindical inspira o movimento Marcha das Margaridas. A mobilização foi realizada pela primeira vez no ano 2000.

Para as Margaridas, é importante divulgar o trabalho exercido pelas mulheres, que os direitos sejam assegurados, que haja justiça social e igualdade, principalmente para as mulheres e às populações negras, que vivem de forma mais intensa os efeitos das desigualdades, da fome e da violência.

