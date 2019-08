A Dona do Pedaço- Maria da Paz comete loucura e é presa após flagrar Régis e Jô juntos. Camilo dá voz de prisão após a boleira perder a cabeça

Nos próximos capítulos de A Dona do Pedaço, Maria da Paz (Juliana Paes) vai viver uma espécie de inferno astral. Tudo começará quando a empresária flagrar Josiane (Agatha Moreira) na cama com Régis (Reynaldo Gianecchini). 😵😵😵 Em uma sequência de tirar o fôlego, a boleira irá perder a cabeça, vai dar um tiro no marido e acabará atrás das grades. Pensa que acabou? Nada disso! Nossa protagonista, finalmente, descobrirá que a filha não vale nada. E isso será da pior forma possível.

Amante do marido de sua mãe, Jô já percebeu que Régis anda meio distante. A sós com o gato em seu quarto, ela decide perguntar o que ele tem de tão importante para lhe falar. O playboy, então, faz um revelação que deixa a influenciadora digital desnorteada:

“Eu amo sua mãe.”

O filho de Gladys (Nathalia Timberg) explica que se apaixonou de verdade pela boleira e, inconformada, Jô tira a camisa do seu amante e algumas peças de sua própria roupa.

“Tá brincando comigo… eu sei que me quer… que me deseja… olha pra mim, olha… diz que tudo que tá dizendo é loucura… que eu sou a mulher da sua vida. Olha meu corpo… meu corpo. Ele é teu”, desespera-se a garota.

É nessa hora que Maria da Paz acorda e percebe que o marido não está ao seu lado. Depois de ouvir barulhos, a empresária pega o revólver e caminha até a cozinha a procura do playboy. Nem sinal do Régis! Em seguida, ela vai até o quarto da filha e escuta a voz do marido chamando por Jô.

Após levar aqueles segundos intermináveis para processar o que está acontecendo, Maria da Paz entra no quarto e flagra Régis e Jô seminus. O cafajeste dispara aquela frase clássica de quem tem muita culpa no cartório:

“Eu posso explicar”, ele diz para a esposa.