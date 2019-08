Alessandro é um dos líderes do movimento Muda Senado que quer reforma do judiciário

Segundo o portal Congresso em Foco, o Movimento Muda Senado, Muda Brasil – que foi lançado nessa terça-feira (13) durante um ato de apoio ao pedido de impeachment do ministro Dias Toffoli e já conta com o apoio de 1/4 do Senado – também quer colocar a reforma do Poder Judiciário na lista de reformas que o Congresso Nacional deve votar neste ano. Por isso, vai apresentar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de Reforma do Judiciário nas próximas semanas.

A PEC será apresentada por todos os 21 senadores que compõem o movimento com o objetivo de remover “os gargalos de eficiência e eficácia do Poder Judiciário no país” e foi incluída na pauta do Muda Senado, Muda Brasil nesta quarta-feira (14). É que, ao ganhar novos integrantes, o movimento também construiu um manifesto, com seus pleitos e suas explicaçõe.

O documento, ao qual o Congresso em Foco teve acesso, elenca três projetos que os senadores querem destravar para atender os anseios da sociedade, que, segundo eles, segue pedindo renovação política no Brasil. São eles: CPI da Lava Toga, processos de investigação e fiscalização como os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e reforma do Poder Judiciário.

“Para inaugurar uma nova forma de funcionamento desta casa legislativa, onde a transparência é regra e não exceção e onde o Senado Federal responde aos anseios das ruas, os signatários deste manifesto exigem: A votação do requerimento de abertura da CPI das Cortes Superiores; a tramitação de todos os processos de investigação e fiscalização conduzidos pelo Senado Federal, incluindo requerimentos de informação, CPIs e pedidos de impeachment que atendam aos requisitos legais; a tramitação acelerada da PEC de Reforma do Judiciário que será apresentada nas próximas semanas por todos os signatários do presente manifesto”, diz o documento.

“É absolutamente indispensável ter clareza e transparência nas atitudes que vêm do Judiciário, da cúpula do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, pois estamos presenciando uma sequência de abusos que vão na contramão do que o Brasil quer”, defendeu o senador Alessandro Vieira (Cidadania-ES), explicando que “o Brasil foi às urnas votar em mudança, combate à corrupção, mas está recebendo de volta o desmonte das estruturas de combate à corrupção e a permanência dos mesmos atores de sempre no poder”.

Apontado como um dos líderes do movimento, Vieira contou ainda que Manifesto Muda Senado, construído nesta quarta-feira, agora está recebendo as assinaturas dos 21 senadores que já demonstraram apoio ao movimento para ser apresentado formalmente ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Ele também não descarta que outros parlamentares engrossem a lista de signatários do Muda Senado.

Veja a íntegra do manifesto:

