ARACAJUCARD REALIZA A 12ª PROMOÇÃO PASSAGEM PREMIADA NESTA QUINTA

14/08/19 - 16:46:24

Acontece nesta quinta-feira, 15, na sede da Aracajucard, localizada no bairro Inácio Barbosa, a 12ª edição da Promoção Passagem Premiada. O evento irá reunir convidados e os novos ganhadores, que concorreram a dez prêmios de R$ 500 reais em dinheiro cada, no dia 13 de julho, pela loteria federal. A promoção acontece desde 2018, e tem o objetivo de incentivar o uso do cartão Mais Aracaju Pré-pago, que proporciona praticidade e segurança aos passageiros do transporte coletivo.

O evento começa a partir 17h, e terá uma breve apresentação de todo o formato da Passagem Premiada, que prestigiou, durante um ano, mais de 120 passageiros de ônibus. Após a entrega da premiação em dinheiro, os convidados participarão de um Coffee Break. Essa promoção é uma realização da Aracajucard, Setransp e SMTT.

Setransp – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju