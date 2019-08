Belivaldo Chagas busca investimento Chinês para explorar potencial do gás em Sergipe

14/08/19 - 15:52:09

O governador Belivaldo Chagas, acompanhado do secretário geral de Governo, José Carlos Felizola e do secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto realizou visita oficial ao consulado chinês em Recife nesta quarta-feira (14), sendo recebido pela Cônsul-Geral Yan Yuqing e sua equipe de assessores. Na pauta da reunião, a prospecção de investimentos da China em Sergipe, com foco principal na área do gás e energias renováveis. Também participaram da reunião o superintendente de Planejamento, Marcel Resende, o superintendente do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, Oliveira Junior e o assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Caio Moraes.

“A abundância na oferta de gás em Sergipe abre um elenco de oportunidades grandioso para que possamos aproveitar. Conversamos sobre a possibilidade de investimentos nas áreas de energia e no setor automotivo, mais precisamente caminhões movidos a gás e a cadeia produtiva vinculada”, enfatizou o governador Belivaldo Chagas.

Na reunião o governador fez um convite oficial, para que a cônsul possa visitar Sergipe, conhecer a termoelétrica e as possibilidades de investimentos nas áreas portuária e industrial. A cônsul disse que seu país tem interesses nas áreas de energia, seja no gás, na eólica e na fotovoltaica. Ela aproveitou para convidar o governador para ir à China realizar tratativas com empresas do setor.

Sobre a viagem à China, Belivaldo comunicou que os governadores do Nordeste estão elaborando uma pauta conjunta e que Sergipe participará dessa comitiva, pois além dos interesses regionais, o estado tem interesses específicos de atração de investimentos. Sendo assim, o governador pediu o apoio diplomático necessário para realizar os contatos.

Yan Yuqing declarou que irá firmar tratativas para a realização de um seminário em Sergipe, com empresas chinesas que possam ter interesse em investir no Estado. A Cônsul-Geral disse ainda que há oportunidades para convênios e intercâmbios, na área de Educação por meio do Instituto Confúcio, e nas áreas de Cidades Inteligentes. “Saímos verdadeiramente encantados com a simplicidade e a simpatia com que a Cônsul-geral nos recepcionou e agora iremos dar os desdobramentos necessários para que as coisas aconteçam na prática”, finalizou o governador.

Fonte e foto assessoria