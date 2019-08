Cabo Amintas revela detalhes preliminares das denúncias contra a Rede Presidente

14/08/19 - 06:03:29

Na manhã desta terça-feira, 13, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para fazer denúncias contra esquema de lavagem de dinheiro em Sergipe.

O vereador iniciou seu discurso falando sobre o esquema de lavagem de dinheiro que está sendo investigado. “Temos documentos públicos que comprovam a execução fiscal de R$ 11.304.787,99 da Rede de Postos Presidente, também proprietária da Rádio Fan FM, mas eles dizem que foram vítimas de fake news. Então vamos perguntar a Procuradora do Estado Gilda Boa Morte Café que assinou esse documento para saber como ela pôde assinar um fake news. Vamos exibir as provas do esquema e com responsabilidade, mas quero aproveitar para mostrar uma coincidência desse esquema com a ‘Lava Jato’, o maior esquema de corrupção descoberto no Brasil”, revelou Amintas. Enquanto isso, exibiu um trecho da reportagem do Fantástico que fala sobre a ‘Operação Lava Jato’ e trailer da série “O mecanismo” divulgada na Netflix, que trata da mesma operação.

Depois de exibir o vídeo continuou a falar. “Já assistiram à série? Podem trazer para Sergipe. Estamos falando de uma operação da Polícia Federal de combate à corrupção que começou em posto de gasolina onde existia um lava a jato e do envolvimento de grupos políticos”

Por fim, Cabo Amintas se questionou “será que vão me proibir de falar sobre isso também? Enquanto não proíbem, vou trazer novidades sobre um lava a jato, casa lotérica, posto de gasolina e políticos sendo bancados pelo esquema”, avisou o parlamentar.

Fonte: Assessoria de imprensa do Vereador Cabo Amintas