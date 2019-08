Capitão Samuel participa em Brasília de pautas da PM e Bombeiros

Desde o início desta semana, o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) está na capital federal, participando do movimento nacional pelos direitos previdenciários dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Brasil. De acordo com o parlamentar, a PEC paralela está em discussão no Senado Federal.

Participaram da iniciativa, comandantes estaduais do Brasil inteiro, além da Frente Brasileira de Parlamentares (estaduais e federais) de Defesa da Família Militar.

“Estamos na luta para aprovar a PEC em última votação no Senado que prevê a possibilidade do militar, após mandato eletivo, voltar ao seu trabalho e carreira normalmente como acontece com todos os trabalhadores públicos. Não somos obrigados a deixar a corporação de vez, precisamos acabar com isso e tratar os militares em igualdade”, destacou o Capitão Samuel, que representa os parlamentares sergipanos.

Além do Senado Federal, Capitão Samuel participou de uma reunião no Ministério da Cidadania sobre prevenção às drogas e acolhimento dos dependentes químicos, trabalho que em Sergipe vem sendo idealizado pelo Batalhão da Restauração e é referência no Brasil.

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese