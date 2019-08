Carla Salle e Jesuíta Barbosa estrelam musical escrito por David Bowie. Os atores mergulham no universo mágico de David Bowie e seu atormentado alienígena em Lazarus

Quando David Bowie fez seu début no cinema, em 1976, em O Homem Que Caiu na Terra, o diretor do filme, Nicolas Roeg, o alertou: “Este personagem ainda vai permanecer com você por muito tempo”. Dito e feito. Thomas Jerome Newton – um alienígena que desembarca na Terra em busca de água para salvar seu planeta, mas acaba encalhado na América, viciado em gim e televisão – passou, desde então, a fazer parte do rol das personas de Bowie. Assim como Major Tom e Ziggy Stardust (ambos criações do próprio artista), também estrelou capas de discos – Station to Station (1976) e Low (1977) – e teria sido lembrado apenas pelas aparições do passado se, quase 40 anos depois, Bowie não tivesse transformado Newton no protagonista de um musical.

Escrito pelo cantor em parceria com o dramaturgo irlandês Enda Walsh e apresentado em Nova York poucas semanas antes da morte de Bowie, em 2016, Lazarus ganha agora versão brasileira dirigida por Felipe Hirsch, com estreia no novo teatro paulistano Unimed, no dia 22 deste mês. Nos papéis principais, os atores Jesuíta Barbosa (Newton) e Carla Salle (Elly, assistente de Newton) cantam pela primeira vez num musical.

Fonte/Foto: globo.com