Centro Universitário Estácio de Sergipe abre quatro novos cursos

14/08/19 - 15:14:57

Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, dinâmico e exigente, as empresas recorrem a profissionais especializados e antenados com a evolução tecnológica e a globalização econômica. Para oferecer mais opções a quem deseja fazer uma graduação com foco no mercado, o Centro Universitário Estácio de Sergipe ampliou seu leque de opções, com a abertura dos Cursos de Farmácia, Pedagogia, Jogos Digitais e Sistema de Informação. A unidade oferece ainda, um desconto de 50% em todo o curso, para os candidatos que se matricularem até o término deste mês.

Estes são os primeiros cursos lançados pela instituição, desde que a Faculdade Estácio de Sergipe foi elevada à categoria de Centro Universitário pelo Ministério da Educação. O reitor do Campus, Bruno Antunes destaca que o corpo docente da instituição é composto por experientes mestres e doutores e possui salas de aula modernas, climatizadas, biblioteca presencial e virtual, área de convivência para os alunos e laboratórios atualizados para a prática acadêmica e profissional. Além disso, “o nosso modelo de ensino é inovador, pois permite uma vivência acadêmica com currículos nacionalizados”, afirma Bruno.

Teoria e prática

Segundo a coordenadora do Curso de Farmácia da Estácio, professora doutora Alessa Caroline Pedroza de Vasconcelos, as aulas deverão começar no próximo dia 19. O curso tem duração de cinco anos e os estudantes começam a estagiar já a partir do 3º período. Alessa explica que o farmacêutico pode atuar, entre outras áreas, em hospitais, indústria farmacêutica, estética, farmácias, além de realizar análise clínica, desenvolver fármacos e fazer concurso público.

Já a professora doutora Rosilene Pimentel explica que o Curso de Pedagogia sob a sua coordenação tem a missão de criar, desenvolver, sistematizar e difundir conhecimentos na área de educação. As atividades dos pedagogos abrangem o exercício da docência na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e na formação pedagógica dos professores no nível médio. Este profissional também atua nos cursos de jovens e adultos, na educação profissional e em outras áreas que exigem conhecimentos pedagógicos.

Laboratórios modernos

Os cursos de Jogos Digitais e Sistemas de Informação são coordenados pelo professor Márcio Carvalho. Ele explica que o Centro Universitário Estácio de Sergipe oferece laboratórios de última geração para desenvolvimento de jogos e gamificação, além de fábrica de software. “Nossos professores possuem larga experiência docente e, principalmente, imersão no mercado de trabalho, aliado à titulação”, comenta Márcio.

O professor informa ainda que o Curso de Jogos Digitais mescla conhecimento de informática e desenho. “O aluno aprende a utilizar softwares específicos para a construção gráfica, edição de imagens, modelagem de cenários e animação de personagem, em plataformas como vídeo games, computador e celular”, frisa Carvalho.

De acordo com o coordenador, o curso de bacharelado em Sistema de Informação tem duração de quatro anos. Os profissionais formados em Sistemas de Informação estão aptos para atuar de forma competente e transformadora no desenvolvimento de sistemas e na gestão da tecnologia da informação e comunicação das organizações.

Fonte e foto assessoria