Codevasf e Cohidro alinham cooperação para a realização de projetos conjuntos

14/08/19 - 12:47:26

Ficou definido que um termo de cooperação técnica será assinado, a partir desse entendimento que começou a ser desenhado na visita feita pelo governador Belivaldo Chagas à superintendência regional da Codevasf

Gestores das companhias de desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro) discutem a possibilidade da realização de ações conjuntas para a captação de recursos públicos e execução de obras. Em reunião realizada no início desta semana, ficou definido que um termo de cooperação técnica será assinado, a partir desse entendimento que começou a ser desenhado na visita feita pelo governador Belivaldo Chagas à superintendência regional da Codevasf, na semana passada.

“É importante para o governo de Sergipe estreitar essa parceria, principalmente por meio de órgãos como a Cohidro, e a partir de discussões sobre barragens e barreiros, dos quais fomos informados que a Codevasf já tem vários projetos. Vamos buscar as condições para que isso aconteça, pois são ações que vão fazer com que a população saia ganhando”, disse o governador na última quinta-feira (8). Belivaldo comemora a Lei 13.702/2018, a partir da qual a 4ª superintendência regional passou a atuar nos 75 municípios de Sergipe e não mais somente os 28 que fazem parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco.

Na reunião com a Cohidro, o superintendente da Codevasf em Sergipe, César Mandarino, afirmou que a junção dos esforços se alinha à finalidade institucional de ambas companhias. “O objetivo é que a gente tenha ações conjuntas em prol do povo sergipano. Nós vamos fazer um termo de cooperação técnica entre Codevasf e Cohidro, para que justifique as ações que nós possamos fazer juntos, tanto na parte de obras, como também na parte de captação de recursos”, disse. Como primeira proposta da parceria, o superintendente trouxe a construção de reservatórios para a captação de água da chuva no campo, principalmente destinados à dessedentação animal. “Nós estamos discutindo as pequenas aguadas no interior sergipano, que já têm projeto pela Codevasf, a fim de que, conjuntamente, possamos buscar recursos para sua realização”, completou Mandarino.

Para o diretor-presidente da Cohidro, Paulo Sobral, a companhia dispõe de experiência para ser parceira na execução e de projetos nas atividades da Codevasf em Sergipe. “Ainda que em menor em tamanho, somos excelência na captação de água no estado, via poços profundos, barragens ou cisternas, objetivando o abastecimento humano, a dessedentação animal e a irrigação. A cooperação com a Codevasf tem muita possibilidade de sucesso, pois são duas frentes de trabalho resguardadas de equipes técnicas competentes e ficha de serviços prestados, como nos perímetros irrigados em que ambas incentivam parte considerável da produção de alimentos do estado”, avalia.

Participaram da reunião, além do superintendente da Codevasf, César Mandarino, os gerentes regionais Orlando Tavares (Infraestrutura) e Walter Uchôa (Gestão Estratégica); o chefe da Unidade Regional de Estudos e Projetos, José Dantas e o engenheiro civil Paulo Machado. Representando a Cohidro, além do diretor-presidente Paulo Sobral, participaram do encontro os diretores João Fonseca (Irrigação e Desenvolvimento Agrícola) e Jean Carlos Nascimento (Administrativo e Financeiro).

Fonte e foto Codevasf