Cooarc, trabalho e renda para costureiras e artesãs do município de Rosário

14/08/19 - 11:13:21

Criada há menos de um ano pelo incentivo da administração ‘Trazendo o Futuro Pra Perto da Gente’, a Cooperativa de Artesãs e Costureiras(Cooarc) de Rosário do Catete leva trabalho e renda para mulheres rosarenses. No início era só de costura, com o passar dos meses as atividades foram ampliadas para a reciclagem de papel, garrafas pet e outros materiais.

Neste pouco de formação, as cooperadas da Cooarc, com a intermediação da Prefeitura de Rosário, confeccionaram tocas e aventais para a Mosaic Fertilizantes, participaram do Feirão de Artesanato e Produtos Regionais 2018 da Codevasf, em Aracaju e de outros eventos. Os Produtos também são comercializados na feira livre de Rosário do Catete, as segundas e quintas-feiras.

A cooperada Maria Rocha da Silva, de 64 anos, que trabalha com a reciclagem, está entusiasmada com o andamento da Cooarc. “Nossos produtos são elogiados e reconhecidos por onde a gente tem passado. As pessoas gostam muito da nossa arte com materiais reciclados. Sempre digo às minhas colegas, se continuarmos unidas, com fé e determinação, nós vamos longe”.

Para Regivam Santos, uma das fundadoras e coordenadora da Cooarc, o apoio do prefeito Vino Barreto e da Primeira-dama Dona Nena, tem sido fundamental para o bom funcionamento da cooperativa. “Quando precisamos de algum suporte e recorremos a eles, somos atendidas. Também queremos agradecer a Cristina que trabalha na Assistência Social, por sempre buscar o melhor para nós”.

A Cooperativa de Artesãs e Costureiras(Cooarc) funciona em um dos prédios do Complexo da Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Rosário do Catete, ao lado do Balneário.

Fonte e foto assessoria