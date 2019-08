CORPO DE UM HOMEM É ENCONTRADO COM OS PÉS E MÃOS AMARRADOS EM MARUIM

14/08/19 - 13:17:18

Populares que residem na localidade conhecida como Pedra Branquinha, no município de Maruim, localizaram na manhã desta quarta-feira (14) o corpo de um jovem aparentando ter entre 18 e 20 anos, com as mãos os pés amarrados.

O corpo foi encontrado às margens do Rio Sergipe e foi resgatado por uma equipe instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar a causa da morte.