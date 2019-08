CRIANÇA DE APENAS CINCO ANOS É ASSASSINADA COM DOIS TIROS NO PEITO

14/08/19 - 06:00:22

A morte de uma criança de apenas cinco anos chocou os moradores do município de Cristinápolis

As primeiras informações eram de que a mãe da criança também havia sido morta, porém logo em seguida, surgiu uma nova versão do caso, dando conta de que apenas a menina de cinco anos teria sido morta com dois tiros no peito.