DEPUTADO QUER INFORMAÇÃO DA AGRESE SOBRE O CEASA E A DESO

14/08/19 - 17:06:57

Na sessão plenária de hoje, 14, o deputado estadual Georgeo Passos (PPS) registrou durante expediente da Casa Legislativa de Sergipe que enviou ao presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Sergipe (Agrese) Hamilton Santana, ofícios buscando informações sobre alguns Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) que a agência publicou movimento.

De acordo com o deputado, o que o motivou quanto ao acompanhamento dos procedimentos da Agrese foi ter havido essa semana, no plenário, discussões em torno de perspectivas de vendas de ações do Banco do Estado de Sergipe (Banese), e da privatização da Companhia de Saneamento e Abastecimento de Sergipe (Deso). “Estamos acompanhando, passo a passo, os movimentos do Governo do Estado de Sergipe que caminham nesse sentido. E aí, encaminhamos ofícios ao presidente da Agrese, Luiz Hamilton, buscando informações sobre dois Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) que estão em andamento na Agência Reguladora, que dizem respeito ao Ceasa do município de Itabaiana, e o outro ofício, sobre a Deso”, externou Georgeo.

Deputado explicou que o PMI do Ceasa da cidade de Itabaiana diz respeito a manifestação de empresas que se interessaram em apresentar proposta para realizarem determinados estudos. “Esses estudos são para que, tanto o Ceasa de Itabaiana seja administrado futuramente através de uma concessão, bem como, o que pode ser melhorado na Deso. A dúvida fica, se essa intenção é ou não o primeiro passo para a privatização da empresa, ou se será realmente uma parceria público privado”, avaliou o deputado.

Empresas da PMI

Na ocasião, o deputado apresentou dados que indicam quais empresas foram selecionadas para levantar os estudos. “Com relação a PMI da Deso, as empresas foram Saneamento Ambiental Águas do Brasil, do estado do Rio de Janeiro(RJ), e o Consórcio de Empresas Kappex Assessorias e Participações e Sanpac Tecnologia Ambiental, dos estados de São Paulo e Paraná, e ainda, os Consórcios das empresas, Construtami e Engenharia e Comércio LTDA, e a Enorsul Serviços de Saneamento”, apresentou o parlamentar.

Segundo apontou o deputado, também apresentaram interesse de fazer estudos, as empresas: BRK Ambiental, de São Paulo; a Previsão Engenharia, de Belo Horizonte; a ELO Serviços, de São Paulo; Brasil Central, de Cuiabá; e Consórcio formados por Advogados e Consultores da cidade de São Paulo, Suiça e de Minas Gerais. “Após analisada às documentações dessas empresas, a Agrese vai decidir quem fará os estudos pertinentes à viabilidade técnica, jurídica, econômica e financeira, bem como as modelagens possíveis para subsidiar as nova estruturação para a Deso”, expôs o Geogeo Passos.

Ceasa de Itabaiana

Com relação aos estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira e jurídica para investimentos de modernização, operação e manutenção da Central de Abastecimento da cidade de Itabaiana, o Ceasa. “O governo já investiu no Ceasa o valor de R$ 30 milhões do Proinvest, e o governo quer também passar Ceasa para a iniciativa privada”, complementou o deputado, citando que duas empresas manifestaram interesses para os estudos, a Galvão Engenharia, da cidade de São Paulo, e a Mobi Engenharia e Serviços ,da cidade de Salvador.

“Vamos acompanhar esses procedimentos e verificar até que ponto o governo vem, através do seu líder, dizendo que não tem interesse em privatizações e passar determinados setores para a iniciativa privada. Entendemos que algumas áreas são essenciais que saiam do comando do Governo, como é o caso do Ceasa de Itabaiana, algo positivo, governo não tem condição de administrar esse bem, correndo risco de ficar deteriorado”, avaliou o deputado, finalizando que estará acompanhando de perto todos os processos.

“Estarei acompanhando de perto esses processos, da Deso, Banese, do Ceasa e de todos os que forem abertos com interesse de o governo em vendar”, avisou Georgeo.

Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões